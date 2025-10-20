فن ومشاهير

لميس الحديدي تمازح أبطال " السادة الافاضل ": ليه هنادي إسمها لميس مش منتشر في الدراما ؟ وناهد السباعي: إسم طبقي

0 نشر
0 تبليغ

  • لميس الحديدي تمازح أبطال " السادة الافاضل ": ليه هنادي إسمها لميس مش منتشر في الدراما ؟ وناهد السباعي: إسم طبقي 1/2
  • لميس الحديدي تمازح أبطال " السادة الافاضل ": ليه هنادي إسمها لميس مش منتشر في الدراما ؟ وناهد السباعي: إسم طبقي 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - مازحت الإعلامية لميس الحديدي الفنانة ناهد السباعي ونجوم فيلم "السادة الأفاضل" في حلقة خاصة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "أنا عندي مشكلة إن هنادي مهنا في الفيلم اسمها لميس! مش دارج اسم لميس في السينما."


لميس الحديدي تمازح ابطال " السادة الافاضل "

ليرد الكاتب مصطفى صقر مازحًا: "علشان يبقى فيه تميز في العمل."لتعقب الحديدي ضاحكة: "إنت مطلعها بنت كول!"وأكمل المخرج كريم الشناوي الحديث قائلًا: "مش حاكمين على أي شخصية فيهم."

جدل حول اسم لميس 


لتفاجئ ناهد السباعي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" الإعلامية لميس الحديدي بقولها: "اسم حلو، طبقي!"لترد الحديدي مازحة: "يا دي المصيبة!"، فيما مازحها المخرج كريم الشناوي قائلًا: "بنحاول نساعدك، وديناكي في حتة أوحش!"لترد السباعي ضاحكة: "أرستقراطي!"


فيلم «السادة الأفاضل» 

يذكر ان فيلم  «السادة الأفاضل» ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية من بطولة محمد ممدوح وأشرف عبدالباقي ومحمد شاهين وطه الدسوقي، وناهد السباعي وتالأيف  مصطفى صقر  وإخراج كريم الشناوي

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا