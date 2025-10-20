لميس الحديدي تمازح أبطال " السادة الافاضل ": ليه هنادي إسمها لميس مش منتشر في الدراما ؟ وناهد السباعي: إسم طبقي

القاهرة - محمد ابراهيم - مازحت الإعلامية لميس الحديدي الفنانة ناهد السباعي ونجوم فيلم "السادة الأفاضل" في حلقة خاصة على هامش مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "أنا عندي مشكلة إن هنادي مهنا في الفيلم اسمها لميس! مش دارج اسم لميس في السينما."



لميس الحديدي تمازح ابطال " السادة الافاضل "

ليرد الكاتب مصطفى صقر مازحًا: "علشان يبقى فيه تميز في العمل."لتعقب الحديدي ضاحكة: "إنت مطلعها بنت كول!"وأكمل المخرج كريم الشناوي الحديث قائلًا: "مش حاكمين على أي شخصية فيهم."

جدل حول اسم لميس



لتفاجئ ناهد السباعي خلال لقائها ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" الإعلامية لميس الحديدي بقولها: "اسم حلو، طبقي!"لترد الحديدي مازحة: "يا دي المصيبة!"، فيما مازحها المخرج كريم الشناوي قائلًا: "بنحاول نساعدك، وديناكي في حتة أوحش!"لترد السباعي ضاحكة: "أرستقراطي!"



فيلم «السادة الأفاضل»

يذكر ان فيلم «السادة الأفاضل» ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية من بطولة محمد ممدوح وأشرف عبدالباقي ومحمد شاهين وطه الدسوقي، وناهد السباعي وتالأيف مصطفى صقر وإخراج كريم الشناوي