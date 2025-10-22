العالم اليوم - سوريا.. عملية أمنية ضد "فرقة الغرباء" في إدلب

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. عملية أمنية ضد "فرقة الغرباء" في إدلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 12:12 مساءً - تشن قوات الأمن السورية عملية لتوقيف عدد من المطلوبين في صفوف متشددين فرنسيين يقيمون في مخيم في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا، حسب ما أفاد متشدد فرنسي والمرصد السوري لحقوق الانسان ووكالة فرانس برس، الأربعاء.

وقال جبريل المهاجر، وهو ابن المتشدد الفرنسي السنغالي عمر أومسين الذي يقود "فرقة الغرباء" في بلدة حارم، لفرانس برس عبر تطبيق واتساب، "بدأت الاشتباكات بعد منتصف الليل وما زالت مستمرة"، موضحا الاشتباكات مرتبطة "برغبة فرنسا تسلم فرنسيين اثنين من المجموعة".

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بوقوع "عملية أمنية موسعة استهدفت مخيم الفرنسيين في حارم، بعد تطويقه، بهدف تسليم عناصر فرنسيين مطلوبين من حكومتهم"، مشيرا الى اشتباكات اندلعت إثر ذلك بين الطرفين.

ومن جهتها، نشرت “فرقة الغرباء”، بيانا نفت فيه الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكدة أن العملية الأمنية الجارية ضد مخيمها في حارم "تهدف لتشويه صورتها" بدفعٍ من الحكومة الفرنسية.

وقالت المجموعة إن عناصرها رصدوا محاولة اختراق من قبل صحفيين "مزيفين" يعملون لصالح قناة فرنسية، واعتبرت أن ما يجري حملة منظمة ضدها، مضيفة أنها "لن تسمح بدخول أي قوة إلى المخيم".