نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تصدم بوابة أمنية بالبيت الأبيض والخدمة السرية تعتقل مشتبها به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أن قوات أمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن اعتقلت رجلًا بعد أن اصطدمت سيارته بحاجز أمني عند أحد مداخل البيت الأبيض مساء الثلاثاء.

وأوضح جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن الحادث وقع في تمام الساعة 10:37 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن عناصره ألقت القبض على السائق فورًا، كما تم تفتيش السيارة والتأكد من خلوها من أي مواد خطرة.

ولم تكشف السلطات الأمريكية بعد عن هوية المشتبه به أو دوافعه المحتملة، فيما تستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث.

وفي سياق أمني منفصل، كشفت شبكة "فوكس نيوز" أن جهاز الخدمة السرية الأمريكي اكتشف ما وصفه بـ "منصة قنص" في موقع يطل على مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا، وهو المطار الذي تغادر منه طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إير فورس وان".

وبحسب مسؤولين أمنيين، فقد تم العثور على المنصة، وهي أشبه ببرج مراقبة يستخدم عادة لأغراض الصيد، دون وجود أي أشخاص في الموقع، فيما يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قيادة التحقيق وجمع الأدلة من المكان، إلى جانب تحليل بيانات الهواتف المحمولة لتحديد ما إذا كان هناك أي ارتباط بين الحادثين أو دوافع تهديد أمنية محتملة.