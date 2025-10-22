نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإسرائيلي: لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة وممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إنه لا يوجد لإسرائيل صديق أعظم من الولايات المتحدة، مضيفا: "ممتنّون لإدارة ترامب على دعمها الثابت لإسرائيل".

وكانت حركة حماس، أعلنت التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، ويشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وفد شهدت شرم الشيخ، مفاوضات مكثفة حول المقترح الأمريكي، حيث أشادت الحركة في بيانها بجهود الوساطة التي قادتها قطر ومصر وتركيا، كما أثنت على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الساعية إلى وقف الحرب نهائيا وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة".