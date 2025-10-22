نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتماد تنظيم الكونغرس الأول للإعلام الرياضي في ديسمبر 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة التنفيذية للنادي الدولي للإعلام الرياضي اجتماعها الدوري في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور الرئيس المؤسس السيد محمد قاسم وأعضاء اللجنة، حيث ناقشت عددًا من الملفات التنظيمية والإعلامية المهمة، وأقرت مجموعة من القرارات والتوصيات التي تعزز من حضور النادي ودوره في تطوير الإعلام الرياضي العربي والدولي.

وجاء في مقدمة القرارات التي أقرّها الاجتماع، تثبيت موعد انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية سنويًا خلال شهر أكتوبر في جمهورية مصر العربية، تقديرًا للدعم الكبير الذي تحظى به أنشطة النادي من قبل وزارة الشباب والرياضة المصرية، وما توفره القاهرة من بيئة مثالية لاستضافة فعاليات النادي الدولي.

كما اعتمدت اللجنة إعادة تشكيل اللجان العاملة بالنادي وإعادة هيكلتها بحيث تضم خمس لجان نوعية هي: لجنة الإعلام والعلاقات العامة، لجنة التسويق، لجنة المرأة، لجنة العضوية، ولجنة البرامج والفعاليات، على أن يرأس هذه اللجان أعضاء من خارج اللجنة التنفيذية، باستثناء لجنة المرأة التي يتطلب أن تكون رئيستها عضوًا باللجنة التنفيذية تقديرًا لطبيعة اختصاصها ودورها في دعم وتمكين الإعلاميات الرياضيات.

وفي خطوة نوعية نحو توثيق مسيرة النادي ونشاطه المتنامي، أقرت اللجنة إصدار صحيفة إلكترونية دورية تُعنى برصد وتغطية كافة فعاليات وأنشطة النادي وأعضائه حول العالم، لتكون مرجعًا إعلاميًا يوثّق الحراك المهني والأنشطة الدولية للنادي.

كما وافقت اللجنة التنفيذية على مقترح تنظيم “الكونغرس الأول للنادي الدولي للإعلام الرياضي”، والذي سيشكل حدثًا دوليًا يجمع أعضاء النادي من مختلف الدول للتشاور وتبادل الرؤى وعرض خطط وبرامج النادي للسنوات القادمة، مع اقتراح شهر ديسمبر من عام 2026 موعدًا لانعقاد النسخة الأولى.

وكلفت اللجنة الأمانة العامة باستطلاع ترشيحات 3 أعضاء بينهم عنصر نسائي لضمّهم إلى اللجنة التنفيذية، على أن يتم الإعلان عنهما لاحقًا.

وفي سياقٍ متصل، وافقت اللجنة التنفيذية على طلب جمعية الرياضيين الليبيين باستضافة الملتقى الدولي السابع للإعلام الرياضي في ليبيا، وكلفت الأمانة العامة بالتنسيق مع الجمعية المنظمة لاستكمال متطلبات الاستضافة تمهيدًا لإقامته بالمستوى الذي يليق بمكانة الدولة المستضيفة والنادي الدولي.

كما قررت اللجنة فتح باب الاشتراك الإلكتروني للحصول على عضوية النادي الدولي للإعلام الرياضي للسنتين 2025 - 2027، وذلك في إطار سعيها إلى توسيع قاعدة العضوية واستقطاب الكفاءات الإعلامية العربية والدولية الراغبة في الانضمام إلى منظومة النادي والمساهمة في برامجه المستقبلية.

وحثّت اللجنة التنفيذية على أهمية مشاركة وفود من النادي الدولي في الفعاليات والبطولات الكبرى التي تُقام بحيث يتم التنسيق مع اللجان المنظمة لهذه البطولات لضمان تواجد ممثلي النادي في هذه الاستحقاقات الدولية الهامة، ولما لذلك من دور فاعل في تعزيز التواصل بين الإعلاميين وتوسيع حضور النادي في المشهد الرياضي الإقليمي والدولي.

واختتم الاجتماع باعتماد برنامج عمل النادي الدولي للإعلام الرياضي لعام 2026، والذي يشمل تنظيم الملتقى الأول للإعلاميات الرياضيات، وإقامة الملتقى الدولي السابع للإعلام الرياضي في ليبيا، وتنظيم الكونغرس الأول للنادي الدولي في ديسمبر 2026، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في دول الأعضاء بإشراف مباشر من النادي الدولي، تأكيدًا لدوره الريادي في تطوير وتأهيل الكوادر الإعلامية الرياضية على المستويين العربي والدولي.

وكانت اللجنة التنفيذية قد أعلنت فور انتهاء اجتماعها عن قراراها بمنح معالي وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي الرئاسة الفخرية للنادي الدولي تقديرا لدوره ودعمه ودور جمهورية مصر في دعم النادي على مدار السنوات الماضية.