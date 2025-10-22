نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم باير ليفركوزن يعتذر بعد سباعية باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر أليكس غارسيا، لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، لجماهير الفريق، بعد الخسارة 2-7 أمام باريس سان جيرمان، في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، بـ«دوري أبطال أوروبا».

وقال: «هذه هزيمة مؤلمة، أريد الاعتذار للجماهير، كانوا مذهلين، نحن بحاجة إليهم، يوم الأحد (أمام فرايبورغ)، لنخطو خطوة للأمام مرة أخرى».

وسجل غارسيا هدفيْ ليفركوزن، لكنهما كانا بلا أهمية، في النهاية.

ولعب الفريقان بعشرة لاعبين في الشوط الأول، وذلك بعد طرد روبرت أندريش، قائد ليفركوزن، في الدقيقة 32 بسبب ضربه بالكوع اللاعب دووي بعيدًا عن الكرة، وتبعه لاعب باريس سان جيرمان، إيليا زابارني، بعد 5 دقائق فقط، بعد ارتكابه خطأ على كريستيان كوفاني.

وقال غارسيا: «النتيجة كانت صعبة، يجب أن نتحسن لتطوير أنفسنا كثيرًا كفريق. لدينا كثير من الإمكانيات».

وقال كاسبر هيولمان، مدرب ليفركوزن، إن الهزيمة الأولى له، منذ تولّيه المنصب في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، «أوجعته» هو ولاعبيه.

وأكد: «نشعر بكثير من الألم حاليًا. هذه نتيجة كبيرة، نشعر بالألم. علينا أن نتجاوز الأمر وننظر إلى الأمام».

وقال سيمون رولفس، المدير الرياضي: «النتيجة مؤلمة للغاية، لكنني أؤمن بأن اللاعبين أظهروا دائمًا قدرتهم على التعلم من مثل هذه المواقف، وهكذا سنتعامل مع الأمر».