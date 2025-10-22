نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كايا كالاس بعد لقائها الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت كايا كالاس، الممثل الأعلى للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، استعداد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف القضايا الدولية، عقب لقائها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بروكسل، وذلك قبيل انعقاد أول قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقالت كالاس في تغريدة عبر منصة X، إن اللقاء تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحة أن الجانبين يعملان معًا على زيادة الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية جديدة تخدم مصالح الطرفين.

وأضافت المسؤولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتعاون مع مصر في جميع القضايا الدولية، بما في ذلك الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط والسودان وليبيا، مشيرة إلى أن الحوار المستمر بين الجانبين يعكس أهمية الدور المصري المحوري في استقرار المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تنامي العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشامل بين الجانبين في وقت سابق هذا العام، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين الطرفين.