ضبط متهم فبرك فيديو Aiمخل لفتاة رفضت الزواج منه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 03:09 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة سيدة تضررت خلالها من قيام أحد الأشخاص بإعداد مقطع فيديو مفبرك "مُخل" لنجلتها بإستخدام الذكاء الإصطناعى لرفضها الإرتباط به .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/5/2025 تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من نجلة الشاكية (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنصورة) بتضررها من (طالب – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإرسال مقطع فيديو خادش لها عبر أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى بقصد التشهير بها لرفضها الإرتباط به ، وقد تم ضبط المشكو فى حقه (طالب – مقيم بذات الدائرة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.