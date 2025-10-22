نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتعال مركبتين وتفحم 15 شخصًا كانوا بداخلهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الخط الدولي بمديرية الوادي بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن، مساء الاثنين، حادثًا مروريًا مأساويًا بين حافلة تقل ركابًا وشاحنة لنقل البضائع، ما أسفر عن وفاة وإصابة ما لا يقل عن 17 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

وأوضح مصدر أمني، أن حادثًا وقع بين باص نقل ركاب متوسط الحجم، ودراجة نارية، وشاحنة، ما أدى إلى اشتعال الباص الذي يعمل بالغاز، أسفر عن وفاة 15 شخصا، وإصابة اثنين بينهما طفلة إصابتها خطيرة.

وأشار المصدر، إلى أن سيارات الإطفاء هرعت لإخماد الحريق، وسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كرى العام لتلقي الرعاية الصحية، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.

وبحسب مصادر محلية، فإن الحادث أدى إلى اشتعال حريق هائل التهم المركبتين بالكامل، ما تسبب في تفحم غالبية الجثث وصعوبة التعرف على هوية الضحايا.وتعد الحادثة جزءًا من سلسلة حوادث مرورية قاتلة يشهدها البلد، إذ يفقد مئات اليمنيين حياتهم شهريًا بسبب الطرق المتهالكة، والسرعة الزائدة، وغياب الصيانة الدورية للمركبات.



