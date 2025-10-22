نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة في قرية العزيزية بريف حلب الشرقي شمال سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بمقتل شخصين بانفجار سيارة مفخخة في قرية العزيزية بريف حلب الشرقي شمال سوريا.

وفي وقت سابق، قد أعلنت إدارة العمليات العسكرية السورية، حل الجيش العربي السوري ومجلس الشعب وجميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق وإلغاء العمل بدستور سنة 2012.

وأشار القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، إلى أن أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.