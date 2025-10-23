العالم اليوم - عقوبات أوروبية على أكاديمي روسي.. ما السبب؟

انتم الان تتابعون خبر عقوبات أوروبية على أكاديمي روسي.. ما السبب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 05:16 مساءً - فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة شملت رئيس إحدى أبرز الجامعات الروسية، بعد إطلاقه برنامجا أكاديميا يهدف إلى تعليم طرق التحايل على العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وأظهرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أن العقوبات تشمل منع السفر وتجميد الأصول بحق نيكيتا أنيسيموف، رئيس الجامعة الوطنية للبحوث "المدرسة العليا للاقتصاد" في موسكو، وذلك عقب طرحه في وقت سابق من هذا العام برنامج ماجستير حول أساليب الالتفاف على العقوبات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، في إطار الرد على عمليتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا منذ عام 2022.

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج الذي أطلقه أنيسيموف "يساهم في تقويض فعالية العقوبات الأوروبية" ويعد "محاولة منهجية لدعم الأنشطة التي تمكن الكيانات الروسية من الالتفاف على القيود المفروضة".