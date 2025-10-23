الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت منصة حجز التذاكر لحفل الفنانة المصرية أنغام ضمن فعاليات موسم الرياض السادس إقبالًا غير مسبوق، حيث انتظر أكثر من 100 ألف شخص فرصة الحجز بعد ساعات قليلة من طرح التذاكر.

أنغام تكسر التوقعات في موسم الرياض السادس

وأكدت الجهة المنظمة أن الإقبال فاق كل التوقعات، وشاركت صورة من المنصة معلقة: "صوت مصر يكسر كل التوقعات ويغيّر مفهوم النجاح"، مشيرة إلى أن الحفل سيُخلّد في الذاكرة ويليق بحب الجمهور الكبير.

ويُقام الحفل يوم الخميس 6 نوفمبر المقبل على مسرح أبو بكر سالم في العاصمة السعودية الرياض، وسط ترقب واسع من جمهور أنغام.

وقد طُرحت التذاكر مساء الأربعاء 22 أكتوبر، وتفاوتت أسعارها حسب الفئات، بدءًا من 295 ريالًا سعوديًا، وصولًا إلى 2500 ريال للصناديق الملكية، مرورًا بفئات متعددة تشمل 325، 425، 495، 595، 695، 1650، 1800، 1850، و2200 ريال سعودي.