ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي

ميسي يمدد عقده مع إنتر مياميوافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم 2022، على تمديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي، الخميس.

ونشر إنتر ميامي فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ميسي يوقّع على عقد جديد، مرفقا بتعليق "إنه في المنزل"، حيث سيبقى حتى عام 2028.

ويتصدر اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 ترتيب هدافي الدوري الأمريكي هذا الموسم برصيد 29 هدفًا، واحتل إنتر ميامي المركز الثالث في ترتيب المنطقة الشرقية.

وسيلعب إنتر ميامي ضد ناشفيل إس.سي في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأمريكي التي تنطلق غدًا الجمعة.