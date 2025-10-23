العالم اليوم - كيم كارداشيان تعلن إصابتها بمرض دماغي "خطير"

انتم الان تتابعون خبر كيم كارداشيان تعلن إصابتها بمرض دماغي "خطير" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 أكتوبر 2025 06:24 مساءً - أعلنت النجمة التلفزيونية الأميركية، كيم كارديشيان تشخيصها بمرض دماغي خطير، مشيرة إلى أن الفحص بالرنين المغناطيسي الروتيني كشف وجود تمدد وعائي في دماغها.

وذكرت كيم (45 عاما) هذا الخبر خلال عرض الموسم 7 من البرنامج "ذا كارداشيانز"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقالت كيم أثناء حديثها مع شقيقتها كورتني كارداشيان: "لقد وجدوا تمددا صغيرا"، لترد شقيقتها مصدومة وواضعة يدها على صدرها: "واو".

وعرض في الحلقة مشاهد توثق إجراء كيم للفحص بالجهاز الرنين المغناطيسي في منشأة طبية، مع عرض صور لدماغها.

وتحدثت كيم، أم لأربعة أطفال، عن التوتر الذي سببه لها زواجها وطلاقها من كاني ويست، مشيرة إلى أن كل تلك الاضطرابات ساهمت في تفاقم مشاكلها الصحية.

وتزوجت كيم وكاني عام 2014، وانفصلا عام 2022، ولديهما 4 أطفال.

والتمدد الدموي هو انتفاخ في الوعاء الدموي في الدماغ، وفي حال تمزق يمكن أن يؤدي ذلك إلى نزيف داخلي شديد قد يهدد الحياة، وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.

ويتابع الأطباء هذا التمدد من خلال الفحوصات الدورية، بدلا من الجراحة.

ويعاني حوالي 30 ألف شخص من التمزق سنويا، بينما ترتبط 500 ألف حالة وفاة سنويا بالتمدد الأوعية الدموية، ونصف الضحايا يكونون أقل من 50 عاما، وفقا لـ"ميرور".