العالم اليوم - إسرائيل تفجر جدلا جديدا بشأن "مهمة الأنفاق" في غزة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 24 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي يشككون في قدرة قوات الاستقرار الدولية، المرتقبة نشرها في قطاع غزة، على تدمير الأنفاق المتبقية في القطاع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن كبار المسؤولين العسكريين أعربوا عن شكوكهم في قدرة قوات الاستقرار الدولية على تدمير الأنفاق المتبقية التي تستخدمها حركة حماس والفصائل الأخرى.

وأكد المسؤولون ضرورة جلب قوة هندسية دولية محترفة خصيصا لتدمير الأنفاق، وتفكيك ما تبقى منها بعد الحرب.

ومن جهة أخرى، أوصت قيادة الجيش الحكومة الإسرائيلية، بالانسحاب إلى خط يسمح لها بالعمل وحماية المجتمعات الإسرائيلية المتاخمة لحدود غزة، حتى لو استلزم ذلك انسحاب الجيش شرقا أبعد من الخط الذي رسم في اتفاق وقف إطلاق النار، وفقا للصحيفة.

كما طالب الجيش بمنع سكان غزة من العودة إلى المناطق "المحيطة" في غزة التي ما تزال تحت السيطرة العملياتية للجيش، لتجنب الاحتكاك مع قواته.

وأشارت "هآرتس"، إلى أن الجيش لم يتضح له ما المتوقع منه في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذات البنود الـ20 لإنهاء الحرب.

وبدأ الجيش في الانسحاب من قطاع غزة، والمناطق القريبة من الحدود، وبالانسحاب إلى القواعد والمواقع العسكرية.

وتنص الخطة التي قدمها ترامب في سبتمبر الماضي، والتي اقتربت المرحلة الأولى منها من الاكتمال، على تكوين ونشر قوات حفظ سلام دولية في القطاع بعد انتهاء الحرب.

ووفق الخطة فإن هذه القوة ستؤمن المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، وتمنع دخول الذخائر إلى القطاع، وتسهل توزيع المساعدات، وتدرب قوة شرطة فلسطينية.