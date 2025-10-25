العالم اليوم - القوات الروسية تدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تدمر 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 25 أكتوبر 2025 10:24 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 121 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق مناطق مختلفة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط وتدمير:

20 مسيرة فوق مقاطعة روستوف،

19 فوق مقاطعة فولغوغراد،

17 فوق مقاطعة بريانسك،

12 فوق مقاطعة كالوغا،

11 فوق مقاطعة سمولينسك،

9 فوق مقاطعة بيلغورود،

9 مسيرات فوق مقاطعة موسكو، بما فيها 7 مسيرات كانت تحلق إلى موسكو مباشرة؛

8 فوق كل من مقاطعتي فورونيج ولينينغراد،

طائرتين دون طيار فوق كل من مقاطعات نوفغورود وريازان وتامبوف؛

واحدة فوق كل من مقاطعتي تفير وتولا.

روسيا تهاجم كييف بصواريخ باليستية

بالمقابل، أفادت تقارير أوكرانية بأن الجيش الروسي قصف مجددا أهدافا في العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليستية.

ونشر فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، على تلغرام، أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح. وفضلا عن ذلك، اندلع عدد من الحرائق في الجزء الشرقي من المدينة، التي يقطنها 3 ملايين نسمة.

وكانت محطات الطاقة الحرارية الموجودة هناك هدفا لإطلاق الصواريخ الباليستية مرة أخرى، وفقا لمعلومات غير رسمية.

وسمع دوي صفارات الإنذار لفترة وجيزة في جميع أنحاء البلاد بسبب احتمال نشر روسيا صاروخا باليستيا متوسط المدى.