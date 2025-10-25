روسيا تعلن مقتل 1385 جندياً أوكرانيا

روسيا تعلن مقتل 1385 جندياً أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت خلال الساعات الـ24 الماضية نحو 1385 عسكريا، نتيجة العمليات العسكرية على مختلف محاور القتال.

وأوضحت الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي عن سير العمليات العسكرية في أوكرانيا أن قواتها استهداف مواقع عسكرية، مستخدمة أسلحة بعيدة المدى وطائرات مسيرة هجومية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى تدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية.

وأضاف التقرير أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاط قنبلتين جويتين موجهتين، بالإضافة إلى 281 طائرة مسيرة أوكرانية.

يذكر أن الأنباء الصادرة من روسيا وأوكرانيا تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ فبراير عام 2022.