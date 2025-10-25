ميلان ينجو من فخ بيزا في الكالتشيو

ميلان ينجو من فخ بيزا في الكالتشيونجا فريق ميلان من الهزيمة أمام ضيفه المغمور بيزا 2-2 في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع المهاجم البرتغالي رافائيل لياو أصحاب الأرض بهدف مبكرا سجله مع مرور الدقيقة السابعة من انطلاق صفارة البداية.

ورد الضيوف بهدفين متتاليين، عبر كل من الجناح الكولومبي خوان كواردادو والمهاجم الأنغولي مبالا نزولا في الدقيقتين (60 من ركلة جزاء، 84) على الترتيب.

ولكن المدافع السويسري زاكاري أتيكام هدف التعادل "للروسونيري" في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع للقاء الذي جرى على ملعب "سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) بمدينة ميلانو.

ورفع فريق ميلان رصيده بعد هذا التعادل إلى 17 نقطة، مبتعدا بفارق نقطتين في صدارة جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، عن كل من جاره اللدود إنتر ميلان ونابولي قبل مواجهتهما الصعبة مساء اليوم، على ارض الأخير، وبانتظار نتيجة مباراة روما صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة أيضا، أمام مضيفه ساسولو يوم الحد المقبل.