العالم اليوم - تيك توك والمخدر الخطير.. ما نعرفه عن اتفاق أميركا والصين

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 26 أكتوبر 2025 10:25 مساءً - أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد إلى التوصل لاتفاق مبدئي مع الصين لتهدئة توتراتهما التجارية التي تغذيها الرسوم الجمركية، قبل أيام من قمة مرتقبة بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جينبينغ.

وصرح بيسنت لبرنامج "هذا الأسبوع" عبر قناة "إيه بي سي" إنه تم سحب التهديد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية مقابل تأجيل بكين القيود المفروضة على صادراتها العالمية من المعادن النادرة.

وأضاف "أعتقد أننا تجنبنا التعرفات" بعد محادثات مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وفي ما يتعلق بالقيود على الصادرات، أشار الوزير الأميركي إلى أن "الصين ستؤجل تطبيقها لعام بينما تعيد النظر فيها".

وجاءت تصريحات الوزير مع بدء ترامب جولة آسيوية في كوالالمبور سيختتمها بلقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية.

وقال بيسنت إنه يتوقع أن يعلن الزعيمان رسميا الاتفاق خلال قمتهما المرتقبة.

وبينما يعمل المفاوضون التجاريون من واشنطن وبكين على التوصل إلى اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم، هذه أبرز مكونات هذا الاتفاق المحتمل، بحسب شبكة "سي إن إن":

مخدر الفنتانيل

أشار كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، لي تشينغغانغ، إلى أن البلدين توصلا إلى توافق حول الجهود المبذولة لمكافحة إنتاج الفنتانيل، وهو المخدر الذي أصبح في السنوات الأخيرة أحد الأسباب الرئيسية لوفيات القصر الأميركيين.

وقد ترفع الولايات المتحدة أو تقلل التعريفة الجمركية بنسبة 20 بالمئة التي فرضتها إدارة ترامب على الصين في أبريل، بهدف وقف تصدير المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل.

فول الصويا

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الصين ستقوم بعمليات شراء "كبيرة" من فول الصويا الأميركي.

وكان مزارعو فول الصويا في ولايات مثل إلينوي وأيوا ومينيسوتا وإنديانا قد بدأوا موسم الحصاد هذا الخريف من دون تلقي طلبات شراء من الصين، التي كانت في السابق أكبر مشتر لفول الصويا الأميركي بقيمة بلغت 12.5 مليار دولار.

المعادن النادرة

وقد يتضمن الإطار العام للاتفاق تأجيل القيود على تصدير المعادن النادرة، وهي خطوة كان من شأنها الحد من وصول الولايات المتحدة إلى المواد الضرورية المستخدمة في المعدات العسكرية والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والبطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية.

تطبيق تيك توك

من المتوقع أن يختتم الرئيسان ترامب وشي جين بينغ اتفاقا لنقل ملكية تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير "تيك توك"، الذي كان من المقرر حظره في 20 يناير قبل أن يحصل على عدة تمديدات.

وأعلنت البيت الأبيض في سبتمبر أن مجموعة استثمارية أميركية يقودها لاري إليسون، مؤسس شركة "أوراكل"، ستتولى تشغيل خوارزمية التطبيق، مما سيسمح له بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لخدمة أكثر من 170 مليون مستخدم.