نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة المصري... "الكاف" يُجري قرعة الكونفيدرالية في الثالث من نوفمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجرى يوم الأحد الموافق الثالث من نوفمبر المقبل مراسم قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك في استوديوهات قناة "سوبر سبورت" بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

تبدأ مراسم قرعة كأس الكونفيدرالية في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ووفقا لما أعلنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"،على أن تليها مباشرة قرعة دوري أبطال إفريقيا في الثانية ظهرا.

ويشارك في قرعة الكونفيدرالية فريق المصري البورسعيدي، الذي حجز مقعده في دور المجموعات بعد فوزه على الاتحاد الليبي بمجموع المباراتين (2-1) في الدور التمهيدي الثاني من البطولة.

وتضم قائمة الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات إلى جانب المصري كلًا من: الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري، اتحاد العاصمة الجزائري، الوداد المغربي، أولمبيك آسفي المغربي، زيسكو يونايتد الزامبي، عزام إف سي التنزاني، مانياما يونيون الكونغولي الديمقراطي، سينجيدا يونايتد التنزاني، سان بيدرو الإيفواري، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ستيلينبوش الجنوب إفريقي، أوتوهو الكونغولي، جوليبا المالي، ونيروبي يونايتد الكيني.

ومن المنتظر أن يعلن "الكاف" خلال الأيام القليلة المقبلة عن التصنيف الرسمي للفرق المشاركة وتفاصيل مراسم القرعة، التي ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية بشغف لمعرفة ملامح المنافسة في النسخة الحالية من البطولة.

