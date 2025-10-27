العالم اليوم - مدير المخابرات المصرية في بيروت.. حديث عن أسباب الزيارة

انتم الان تتابعون خبر مدير المخابرات المصرية في بيروت.. حديث عن أسباب الزيارة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 أكتوبر 2025 03:12 مساءً - أكد السفير المصري في بيروت، علاء موسى، الإثنين، أن بلاده تدعم مواقف الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن حصر السلاح.

ونقلت الرئاسة اللبنانية عن السفير المصري قوله بعد لقائه الرئيس عون، إن "زيارة مدير المخابرات المصرية تدخل في إطار التنسيق الأمني والسياسي مع لبنان، ومصر تبذل جهودا لتهدئة الأوضاع".

وأضاف موسى: "ما يحدث من تطور في الاعتداءات الإسرائيلية في مداها ووتيرتها يدعونا للتحوط مما يجري".

وأكد: "مصر تدعم مواقف رئيس الجمهورية في حصرية السلاح ولطرحه استعداد لبنان للدخول في مفاوضات".

وتابع: "مصر تقف إلى جانب مقاربة الرئيس بشكل كامل وواضح وتمد يد العون في هذا المجال".

وفي أغسطس الماضي، قررت الحكومة اللبنانية تجريد حزب الله، المدعوم من طهران، من سلاحه. ووضع الجيش اللبناني خطة من 5 مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب إلى رفضها، واصفا القرار بأنه "خطيئة".