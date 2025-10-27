العالم اليوم - لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. "قرار عسكري" في جنوب إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. "قرار عسكري" في جنوب إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 أكتوبر 2025 03:12 مساءً - قرر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الإثنين، رفع حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية بجنوب إسرائيل، للمرة الأولى منذ هجمات 7 أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن كاتس قرر رفع حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ هجوم عناصر من حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

ويعني القرار انتهاء حالة التأهب القصوى التي فرضت قبل أكثر من عام عقب هجمات حركة حماس، والتي شملت قيودا أمنية وإجراءات طوارئ واسعة في المناطق الجنوبية المحاذية لقطاع غزة.

ويأتي هذا القرار في ظل تقييمات أمنية جديدة تشير إلى تراجع مستوى التهديدات المباشرة من قطاع غزة، مع استمرار الجيش الإسرائيلي في مراقبة الأوضاع الميدانية عن كثب تحسبا لأي تطورات مفاجئة.