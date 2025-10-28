نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخارجية السودانية تدين جرائم مليشيا الدعم السريع وتتهمها بارتكاب عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين في الفاشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية السودانية عن إدانتها الشديدة للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة المدنيين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات الإجرامية تعكس الطبيعة الإرهابية لتلك المليشيا، التي تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين العزل، في إطار عمليات قتل وترويع ممنهجة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وبث الرعب بين السكان.

عمليات قتل عنصري وترويع للمدنيين

وأضاف البيان أن مليشيا الدعم السريع تنفذ عمليات قتل ذات طابع عنصري ضد أبناء المدينة، في انتهاك خطير لكل الأعراف والقيم الإنسانية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا في مسار الجرائم التي ترتكبها المليشيا منذ اندلاع الصراع.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على وقف هذه الجرائم فورًا، ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وشددت الخارجية السودانية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية المدنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة السودانية في مواجهة الإرهاب والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الدعم السريع، حفاظًا على وحدة السودان وأمنه واستقراره.