عاجل- روبرت أرليت: خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خريطة طريق وليست نهائية

أحمد جودة - القاهرة - روبرت أرليت: خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين خريطة طريق وليست نهائية

قال روبرت أرليت، السياسي في الحزب الجمهوري، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة ليست نهائية، بل تمثل خريطة طريق للتقدم نحو السلام، موضحًا أن الهدف هو اتخاذ خطوات بسيطة للأمام مع إشراك جميع الأطراف، مع التأكيد على أن العملية تعتمد أساسًا على الثقة المتبادلة بين الأطراف.

وأضاف أرليت، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي، في برنامج «هذا المساء»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن غياب الثقة كان أحد أهم العقبات في الماضي، لذلك من الضروري بناء الثقة ليس على المدى القصير فحسب، بل أيضًا لضمان استدامة السلام على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن وجود قضاة من قطر وتركيا ومصر بجانب الرئيس ترامب يهدف إلى ضمان شفافية العملية ومحاسبة جميع الأطراف على تنفيذ بنود الخطة.

وفي ردّه على سؤال حول مدى ثقة الرئيس الأمريكي بالسلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، قال أرليت: «أظن أنه يثق، لكن من الضروري التحقق من النوايا»، موضحًا أن الرئيس ترامب وفريقه، الذي يمتلك خلفية عسكرية، يركز على التأكد من التزام الأطراف قبل التقدم في أي صفقة سلام.