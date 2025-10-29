العالم اليوم - تقرير استخباراتي أميركي: بوتين عازم على مواصلة الحرب

انتم الان تتابعون خبر تقرير استخباراتي أميركي: بوتين عازم على مواصلة الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - كشف تقييم استخباراتي أميركي حديث أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أكثر إصرارا من أي وقت مضى على مواصلة الحرب في أوكرانيا.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز"، عن مسؤول أمركي رفيع ومسؤول كبير في الكونغرس، أن التقرير، الذي توصل به الكونغرس هذا الشهر، شدد على أن وكالات الاستخبارات لا ترى أي مؤشرات على أن روسيا مستعدة لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا.

ويتماشى هذا التقييم مع رؤية وكالات الاستخبارات الأميركية والغربية لموقف موسكو منذ بداية الحرب في فبراير 2022، وفقا لشخصين مطلعين على الأمر.

ولكن التقييم الأخير شدد على أن بوتين بدا متمسكا بموقفه أكثر من أي وقت مضى، وفقا لمسؤولين أميركيين رفيعين.

تبرير الكلفة البشرية

ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها موسكو سواء عسكريا واقتصاديا، إلا أن بوتين ما زال مصمما على التوسع في الأراضي الأوكرانية لتبرير الكلفة البشرية والمالية للحرب، بحسب ما ورد في التقييم الاستخباراتي.

وجاء هذا التقييم في وقت يسعى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوسط لعقد محادثات سلام، لمحاولة إنهاء الحرب المستعرة منذ 2022.

وألغى ترامب، الأسبوع الماضي، اجتماعا كان من المقرر أن يجمعه ببوتين في العاصمة المجرية بودابست، وأعلن فرض عقوبات على شركتين روسيتين للنفط.

وقال ترامب للصحفيين: "شعرت فقط أن الوقت قد حان"، واصفا العقوبات بأنها "هائلة"، مضيفا أنه "انتظر طويلا" لتطبيقها لكنه "يأمل ألا تستمر طويلا".

وتابع: "نأمل أن يتم تسوية الحرب".

ومنذ قمة ألاسكا التي جمعت الزعيمين في أغسطس الماضي، زاد إحباط ترامب، واتهم بوتين بعدم اتخاذ خطوات ملموسة لدعم التصريحات الإيجابية التي يدلي بها خلال محادثاتهما.

وفي إحدى تصريحاته، قال ترامب إنه قد يزود أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" الأميركية بعيدة المدى، لكنه تراجع عن ذلك بعد مكالمة هاتفية مع بوتين.

ومن جهتهم، حث المسؤولون الأوكرانيون وحلفاؤهم الأوروبيون ترامب على ممارسة المزيد من الضغط على روسيا، عبر تزويد كييف بالأسلحة وفرض العقوبات، لإجبارها على وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.