رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانه رحمة محسن مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بسبب تسريب فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن لم تصدر رحمة محسن أى بيان رسمي أو رد حاسم لوقف هذا الجدل.

وتقدم محام بالنقض ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة رحمة محسن، يتهمها: بالتحريض على الفسق والفجور - والاعتداء على المبادئ والقيم الاسرية، ونشر محتوى مخل بالآداب العامة.

وأوضح في شكواه: "المشكو ضدها قد قامت بتصوير نفسها وهي تقوم بممارسه الجنس مع آخر وكانت تعلم بتصويرها على وجه يقيني لا يقبل الشك والتاويل.

يذكر أن، رحمة حسن (15 ديسمبر 1988 -)، فنانة مصرية. بدأت حياتها الفنية في فيلم الف مبروك ثم قدمت دورا أكبر في فيلم العالمي.

ثم شاركت بالعديد من الأفلام والمسلسلات الأخرى.