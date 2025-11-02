نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- كتائب القسـام: "سنسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال عثر عليها اليوم في نفق جنوب القطاع في الساعة 8 مساء بتوقيت غزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام نيتها تسليم عدد من الجثث العائدة لأسرى الاحتلال القتلى مساء اليوم الأحد.

وقالت الكتائب إنه وفي إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى ستسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال تم العثور عليها ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوب قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة الاحتلال وافقت على دخول عناصر من كتائب القسام رفقة طواقم الصليب الأجمر لأماكن محتلة تحضع لسيطرة جيش الاحتلال للبحث عن جثث الأسرى.

ويأتي ذلك ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته المقاومة مع الاحتلال في العاشر من الشهر الجاري، والذي تم بموجبه الإفراج عن جميع الأسرى الأحياء، وبقضي بالإفراج عن جثامين القتلى.