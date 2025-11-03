نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين يوضح: لا حاجة لاجتماع عاجل بين بوتين وترامب في الوقت الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية، إن عقد اجتماع عاجل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب أمر ممكن من الناحية النظرية، لكنه شدد على أنه لا توجد حاجة لعقده في الوقت الراهن. وأوضح بيسكوف أن الحوار بين البلدين مستمر عبر القنوات الدبلوماسية، وأن أي لقاء مباشر يجب أن يكون "مدروسًا ومثمرًا" وليس مجرد استعراض سياسي أو إعلامي.

حسب وكالة تاس الروسية “TASS”، أكد بيسكوف أن تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب "عملًا دؤوبًا ومتواصلًا"، موضحًا أن موسكو ترى أن الاجتماعات الرمزية لا تقدم حلولًا واقعية للأزمة. كما أشار إلى أن الموقف الروسي بشأن شروط وقف إطلاق النار لم يتغير، ويشمل ما وصفه بـ "الضمانات الأمنية" و"الاعتراف بالواقع الميداني الجديد"، في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن قمة مرتقبة بين بوتين وترامب كانت مقررة في بودابست هذا الشهر، لكن الاجتماع أُلغي بناءً على رغبة واشنطن بعد تمسك موسكو بمطالبها بأن تتنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي كشرط لوقف إطلاق النار. في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لمحادثات السلام، لكنه رفض تقديم أي تنازلات جديدة تتعلق بسيادة بلاده أو أراضيها.