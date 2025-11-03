نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء: الشركات المصرية جاهزة للمشاركة في إعادة إعمار لبنان ودعم استقراره الكامل بتوجيهات من الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الشركات المصرية مستعدة للمشاركة في إعادة إعمار الجنوب اللبناني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره اللبناني الدكتور نواف سلام، عقب ترأسهما اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين.

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور مدبولي تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، مرحبًا برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له في وطنهم الثاني مصر، ومتمنيًا للبنان دوام التقدم والاستقرار.

توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

أشار رئيس الوزراء إلى أن أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا شهدت توقيع 15 مذكرة تفاهم واتفاق تعاون بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى مشروعات فعلية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ نحو مليار دولار عام 2024، معربًا عن ثقته في إمكانية مضاعفة هذا الرقم بفضل العلاقات المتنامية ودور القطاع الخاص في دعم التعاون المشترك.

أكد الدكتور مدبولي أن الشركات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة أشقائها في لبنان في مشروعات التنمية والتشييد والبناء والبنية الأساسية، مشددًا على أن مصر ستدعم جهود الحكومة اللبنانية في إعادة إعمار الجنوب اللبناني بمجرد استعادة النقاط الخمس التي تحتلها القوات الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء: "سنكون حريصين على تقديم الدعم الكامل لأشقائنا في لبنان في كل ما يحتاجونه، سواء في ملف الطاقة أو التنمية أو إعادة الإعمار."

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية ودعم استقرار لبنان

أدان رئيس مجلس الوزراء الاعتداءات والتجاوزات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، داعيًا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي تتواجد فيها، ومجددًا دعم مصر الكامل لوحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعاون ثقافي وفني متجذر بين القاهرة وبيروت

تطرق الدكتور مدبولي إلى العلاقات الثقافية والفنية العريقة بين مصر ولبنان، مشيرًا إلى أن البلدين كانا دائمًا في طليعة العالم العربي في مجالات السينما والأدب والفنون، مؤكدًا حرص الجانبين على استمرار التعاون المشترك في المجال الثقافي والإبداعي.

تقدير لبناني لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية

أوضح رئيس الوزراء أن نظيره اللبناني أعرب عن تقدير بلاده للدور المصري في وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتنظيم قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا دعم لبنان للجهود المصرية الرامية إلى إعادة إعمار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ختام يعكس روح الأخوة والعمل العربي المشترك

وفي ختام كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التحية لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، مؤكدًا أن لبنان تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين قيادةً وحكومةً وشعبًا، وأن العلاقات بين البلدين ستظل نموذجًا يحتذى في التعاون العربي القائم على الأخوة والاحترام المتبادل.