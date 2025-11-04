ياسمينا العبد تعلق على مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "شرف عظيم أن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخي"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة ياسمينا العبد على مشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم أول أمس السبت الأول من نوفمبر الجاري 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت ياسمينا العبد: «شرف عظيم، أن أكون جزءًا من هذا اليوم التاريخي، فخورة بجذوري، وفخورة بكوني مصرية، كان الأول من نوفمبر يوما عظيما حقًا».

وأضافت قائلة: «أنا منبهرة جدًا بكل هذا الحب، شكرًا لكل مَن تفاعل معي، أنا حقًا محظوظة بأن أتيحت لي الفرصة لهذه المشاركة».



أحدث أعمال ياسمينا العبد



أحدث أعمالها كان مسلسل "لام شمسية" في رمضان 2025، وتستكمل تصوير مسلسل "ميدترم" وفيلم "كان ياما كان" ومسلسل "ابن النصابة".