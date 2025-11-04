«وفري فلوس الحناء والصبغات».. طريقة جهنمية لصبغ الشعر” بلون بني مثالي” والتخلص من الشيب نهائيا بمكون عمره ماهتتخيله

الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم الكثير من النساء بالحصول على لون شعر بني أنيق وجذاب، لكن القلق من أضرار الصبغات الكيميائية يدفع البعض للبحث عن بدائل أكثر أمان، لحسن الحظ، يمكن الوصول إلى اللون المطلوب من خلال مكونات طبيعية متوفرة في المطبخ، تمنح الشعر لون غني ولامع وصحي دون أي ضرر،فيما يلي مجموعة من الخلطات المنزلية البسيطة التي تساعدك في تلوين الشعر بدرجات البني بطريقة آمنة ومغذي.

خلطة القهوة والكاكاو لتغميق لون الشعر

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير المحلى.

كوب من الماء الساخن.

طريقة التحضير:

1. امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

2. وزعي المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع تدليكه بلطف.

3. غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة إلى ساعتين.

4. اشطفي الشعر جيدًا بالماء الفاتر فقط دون شامبو.

النتيجة:

تكسب هذه الخلطة الشعر لون بني داكن طبيعي مع لمسة لامعة ناعمة، كما تعمل القهوة على تنشيط فروة الرأس، بينما يمنح الكاكاو الشعر ملمس حريري ولمع يدوم.

وصفة الحناء والعسل للحصول على لون بني دافئ ولمعان صحي

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء الطبيعية.

ملعقتان من العسل الطبيعي.

نصف كوب من الماء الدافئ (يمكن استبداله بمغلي البابونج لتفتيح اللون).

طريقة التحضير:

1. اخلطي الحناء مع الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة.

2. أضيفي العسل وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

3. ضعي الخليط على الشعر الجاف ووزعيه بالتساوي من الجذور إلى الأطراف.

4. غطي الشعر واتركي المزيج لمدة ساعتين، ثم اشطفيه جيدًا بالماء الفاتر.

النتيجة:

تُكسب هذه الخلطة الشعر لون بني فاتح مائل للنحاسي، وتمنحه ترطيب عميق بفضل العسل، كما تساعد الحناء في تقوية بصيلات الشعر وتقليل التساقط مع الاستخدام المنتظم.