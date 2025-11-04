العالم اليوم - وفاة نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني

انتم الان تتابعون خبر وفاة نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:16 مساءً - توفي ديك تشيني، نائب الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، عن عمر يناهز 84 عاما، يوم الثلاثاء، وفقا لبيان من عائلته نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقالت العائلة إن تشيني توفي بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت: "كان ديك تشيني رجلا عظيما وصالحا علم أطفاله وأحفاده حب بلادنا، والعيش حياة مليئة بالشجاعة والشرف والحب واللطف وصيد الأسماك بالطيران".

وتابعت: "نحن ممتنون إلى أبعد حد لكل ما فعله ديك تشيني من أجل بلدنا. ونحن محظوظون بلا حدود لأننا أحببناه وكان يحبنا هذا الرجل العملاق النبيل".

وكان ديك تشيني، نائب الرئيس السادس والأربعين، الذي خدم إلى جانب الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش لمدة فترتين بين 2001 و2009، شخصية بارزة ومثيرة للجدل في واشنطن لعقود.