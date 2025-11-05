نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: الولايات المتحدة أبلغت روسيا بتجربتها الصاروخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الولايات المتحدة أبلغت روسيا بتجربة إطلاق صاروخ Minuteman III الباليستي العابر للقارات.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال بهذا الصدد، يوم الأربعاء: "بالطبع".

وأشار إلى أن إطلاق مثل هذه الصواريخ يفترض إبلاغ الطرف الآخر، وأن روسيا تبلغ الجانب الأمريكي بمثل هذه العمليات لإطلاق الصواريخ أيضًا.

يذكر أن الولايات المتحدة أجرت تجربة إطلاق صاروخ Minuteman III الباليستي العابر للقارات، يوم الأربعاء، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر باستئناف التجارب النووية.

ويشار مع ذلك إلى أن إطلاق صاروخ Minuteman كان مخططا له وجرى في إطار الاختبار الروتيني لجاهزية القوات الاستراتيجية الأمريكية.