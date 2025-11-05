نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو بالكونغرس الأمريكي يدعو بيروت ودمشق إلى تسريع الإفراج عن سجناء سياسيين سوريين في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، حكومتي لبنان وسوريا إلى العمل على آلية تساعد في تسريع عملية الإفراج عن السجناء السياسيين السوريين في لبنان.

وقال جو ويلسون في تديونة على منصة "X" مساء الأربعاء، "لقد تحدثت مع سجناء سياسيين سوريين داخل سجن الرومية في لبنان، سجنوا من قبل حزب الله لمجرد معارضتهم لنظام الأسد الوحشي الذي تعاون مع حزب الله".

وأضاف ويلسون: "أدعو حكومتي لبنان وسوريا إلى العمل بسرعة على آلية لإعادة السجناء السياسيين السوريين إلى وطنهم".

وشدد في تدوينته على ضرورة أن يفي لبنان بوعوده للرئيس ترامب ونزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.

وفي شهر أكتوبر 2025، أجرى وزير العدل السوري مظهر الويس زيارة إلى لبنان على رأس وفد قضائي لبحث عدد من الملفات القضائية العالقة بين البلدين، وفي مقدمتها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.

وطلب الوزير السوري من السلطات اللبنانية زيارة سجن رومية في بيروت، وتسليم دمشق مسؤولين في النظام السابق مطلوبين في سوريا.

وينتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.

ويرفض الجانب اللبناني تسليم الموقوفين السوريين المتهمين بالانخراط في مواجهات مع الجيش اللبناني أو المشاركة في أحداث أمنية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن أي خطوة في هذا الملف ستتم وفق معايير قضائية صارمة.