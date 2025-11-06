نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ ترامب يهاجم زهران ممداني بعد فوزه: «خطابه عدائي ضدي.. وعليه أن يتعلم احترام واشنطن إن أراد النجاح» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات جديدة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العمدة المنتخب لمدينة نيويورك زهران ممداني، مؤكدًا أن خطابه الأخير اتسم بالعداء الشخصي تجاهه، وداعيًا إياه إلى أن يكون أكثر احترامًا لواشنطن إن كان يريد الاستمرار في النجاح.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض مساء الأربعاء، إن بعض السياسيين الجدد «يحاولون بناء شهرتهم من خلال مهاجمة الرئيس والإدارة الأمريكية»، مشيرًا إلى أن ذلك «لن يجلب لهم سوى الفشل السياسي».

وأضاف ترامب:

«زهران ممداني يجب أن يكون لطيفًا معي، وأن يُظهر احترامًا أكبر لواشنطن. لا يمكنك أن تدير مدينة مثل نيويورك وأنت تهاجم الحكومة الفيدرالية بهذه الطريقة».

انتقادات ترامب تثير الجدل

تأتي تصريحات ترامب بعد خطاب النصر الذي ألقاه زهران ممداني عقب فوزه بمنصب عمدة نيويورك، والذي وجّه خلاله انتقادات لسياسات الإدارة الأمريكية، خاصة في ملفات الاقتصاد والهجرة والعدالة الاجتماعية.

وقال ممداني في كلمته آنذاك:

«نيويورك تحتاج قيادة جديدة تضع الناس قبل السياسة، وسنقف بوجه أي قرارات تضر بمصالح المواطنين مهما كان مصدرها».

وقد أثار هذا التصريح غضب ترامب، الذي وصف الخطاب بأنه "عدائي وغير بناء"، معتبرًا أنه لا يخدم مصالح الأمريكيين.

واشنطن تتابع العلاقة بين الطرفين

يرى مراقبون أن تصريحات ترامب تمثل بداية مرحلة من التوتر السياسي بين البيت الأبيض وإدارة مدينة نيويورك الجديدة بقيادة ممداني، خصوصًا أن الأخير يمثل تيارًا تقدميًا يساريًا يتبنى سياسات منفتحة في قضايا الهجرة والدعم الاجتماعي، بينما يواصل ترامب الدفاع عن نهجه المحافظ.

ويرجّح محللون أن هذا التوتر قد يمتد إلى ملفات التمويل الفيدرالي ومشروعات البنية التحتية في نيويورك، وهو ما قد يؤثر على العلاقة بين المدينة والحكومة المركزية خلال الفترة المقبلة.