العالم اليوم - ارتفاع أرباح هارلي ديفيدسون للدراجات النارية الفارهة

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح هارلي ديفيدسون للدراجات النارية الفارهة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 09:24 صباحاً - أعلنت شركة صناعة الدراجات النارية الفارهة الأميركية هارلي ديفيدسون ارتفاع أرباحها للربع الثالث من العام الحالي، متجاوزةً توقعات المحللين.

بلغ صافي ربح الشركة خلال الربع الثالث 377.4 مليون دولار، أي ما يعادل 3.1 دولار للسهم الواحد، مقابل 119 مليون دولار بما يعادل 0.91 دولارا للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين للأرباح 1.64 دولارا للسهم الواحد.

في الوقت نفسه ارتفعت إيرادات هارلي ديفيدسون خلال هذه الفترة بنسبة 22.4% سنويا لتصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار مقابل 876.4 مليون دولار في العام الماضي.