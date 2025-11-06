نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- أمطار وانخفاض فى درجات الحرارة اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025.. بيان مهم من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الخريفية على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 28 درجة مئوية، وسط غطاء سحابي خفيف وفرص لسقوط الأمطار.

فرص أمطار على السواحل والوجه البحري

وأوضحت الأرصاد وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، في ظل حالة من التقلبات الخريفية المعتادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

القاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 19 – العظمى 28

العاصمة الإدارية: 17 – 29

6 أكتوبر: 17 – 29

بنها: 18 – 27

الوجه البحري والدلتا:

دمنهور: 18 – 27

وادي النطرون: 19 – 29

كفر الشيخ: 18 – 27

المنصورة: 18 – 27

الزقازيق: 19 – 28

شبين الكوم: 18 – 28

طنطا: 18 – 27

السواحل الشمالية:

دمياط: 24 – 27

بورسعيد: 25 – 28

الإسكندرية: 18 – 26

العلمين: 18 – 25

مطروح: 20 – 26

السلوم: 19 – 25

سيوة: 15 – 26

مدن القناة وشمال سيناء:

الإسماعيلية: 20 – 29

السويس: 20 – 29

العريش: 17 – 29

رفح: 22 – 29

جنوب سيناء:

رأس سدر: 19 – 27

نخل: 12 – 29

سانت كاترين: 11 – 25

الطور: 19 – 30

طابا: 17 – 30

شرم الشيخ: 24 – 34

مدن البحر الأحمر:

الغردقة: 19 – 29

مرسى علم: 21 – 31

شلاتين: 23 – 33

حلايب: 24 – 31

أبو رماد: 22 – 30

رأس حدربة: 24 – 29

شمال الصعيد:

الفيوم: 19 – 28

بني سويف: 19 – 28

المنيا: 17 – 29

جنوب الصعيد:

أسيوط: 18 – 30

سوهاج: 18 – 31

قنا: 19 – 32

الأقصر: 19 – 32

أسوان: 21 – 34

الوادي الجديد: 16 – 32

أبو سمبل: 18 – 33