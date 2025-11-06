نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يفتتح مصنع المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية بالعاشر من رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باستثمارات نصف مليار جنيه..

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية" بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الصناعة، بينهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إلى جانب قيادات مجموعة منصور.

منشأة صناعية تدعم البرنامج الوطني لصناعة السيارات



وأكد السير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويدعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.



وأضاف أن المصنع يعد نموذجًا لتكامل دور القطاع الخاص مع جهود الدولة تحت شعار "صُنع في مصر"، من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنمية الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.

قدرات إنتاجية ضخمة واستدامة بيئية

يضم المصنع طاقة إنتاجية تصل إلى 15 مليون فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، عبر معمل اختبارات متطور يضمن كفاءة الإنتاج.

وأوضح السيد أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، أن افتتاح المصنع يتزامن مع احتفالات المجموعة بمرور 50 عامًا على وجودها في السوق المصري، وقد تم إنشاؤه وفق معايير الاستدامة البيئية وترشيد الطاقة.

نحو زيادة المكون المحلي وتوسيع التصدير



وأشار المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع الفلاتر، إلى أن المصنع يمثل خطوة مهمة في زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الواردات في قطاع السيارات، مع استهداف تحقيق 35% صادرات من إجمالي الإنتاج بحلول عام 2027، ما يعزز مكانة الصناعة الوطنية على خريطة التصدير الإقليمي والدولي.