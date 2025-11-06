نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ومكان عزاء الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا مساء أمس الأربعاء الموافق 5 نوفمبر الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله بعد مسيرة فنية مؤثرة، أثرى خلالها السينما المصرية بالكثير من الأعمال البارزة، وترك حزنًا كبيرًا داخل الوسط الفني وداخل قلوب محبيه.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية عن مكان وموعد جنازة وعزاء السيناريست الكبير أحمد عبد الله، حيث من المقرر تشيع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير اليوم بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.



معلومات عن المؤلف أحمد عبد الله

لقد كان للراحل إسهامات واضحة في السينما المصرية على مدى السنوات الخمس والعشرين السابقة، حيث تميزت كتاباته بالقدرة على رصد نبض المجتمع المصري وتقديم شخصيات واقعية لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور. وقدم للسينما أعمالًا مهمة، من أبرزها أفلام "كباريه"، "الفرح"، و"الليلة الكبيرة" مع شريك رحلته المخرج الراحل سامح عبد العزيز.

كما ارتبط اسم أحمد عبد الله في بداية مسيرته السينمائية بعدد من الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وساهمت في انطلاق نجومية جيل من الفنانين، ومنها أفلام "الناظر" و"اللمبي".

و عكست مسيرته قدرة على الانتقال بين أنواع فنية مختلفة، تاركًا بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية المعاصرة.