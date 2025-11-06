نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ودفع عجلة الصناعة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على دفع عجلة الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات وجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذا القطاع الحيوي خلال السنوات المقبلة.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مصنع منصور لفلاتر المركبات، أن الدولة وفرت البنية الأساسية اللازمة للنهوض بالصناعة، سواء عبر التيسيرات الاستثمارية أو التوسع في إنشاء المدن والمناطق الصناعية، مؤكدًا أن هذه الخطوات شجعت الشركات الأجنبية والوطنية على توسيع استثماراتها داخل مصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ماضية في دعم القطاعات الصناعية الواعدة، وعلى رأسها صناعة السيارات وقطع الغيار، بهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري.