نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية في الجزائر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاربعاء ٥ نوفمبر الجاري، بعدد من أعضاء وممثلي الجالية المصرية المقيمين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على التواصل المستمر مع مواطنيها بالخارج والاستماع إلى مقترحاتهم واحتياجاتهم.

استهل وزير الخارجية اللقاء بنقل تحيات السيد رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية في الجزائر، مؤكدًا اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها في الخارج الذين يمثلون نموذجًا مشرفًا لوطنهم ويسهمون في مد جسور التعاون والتفاهم بين مصر والجزائر الشقيقة. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لما تبديه الجالية المصرية من التزام وانخراط إيجابي في المجتمع الجزائري، مشيدًا بما يعكسه ذلك من صورة طيبة عن مصر والمصريين.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام برعاية المصريين بالخارج وتقديم مختلف أوجه الدعم لهم، سواء من خلال البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو من خلال المبادرات الحكومية المعنية بتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية حول العالم. كما أشار إلى حرص وزارة الخارجية على تسهيل الخدمات القنصلية وتقديم الدعم للمصريين المقيمين في الجزائر في مختلف المجالات.

كما استمع الوزير عبد العاطي إلى عدد من مداخلات أعضاء الجالية، موجهًا التحية والتقدير لأبناء مصر في الجزائر على ما يقدمونه من جهد وعطاء في مواقع عملهم، ومؤكدًا أنهم يمثلون جزءًا أصيلا من النسيج الوطني ومصدر فخر واعتزاز لوطنهم.