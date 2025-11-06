نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- اليونسكو تختار خالد العناني مديرًا عامًا بأعلى نسبة تصويت في تاريخ المنظمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا للمنظمة، بعد حصوله على عدد أصوات غير مسبوق في تاريخ التصويت داخل اليونسكو، وذلك خلال الجلسة المخصصة لانتخاب القيادة الجديدة، وسط إشادة دولية واسعة بأهمية دور المنظمة في مجالات التعليم والثقافة والتراث.

وجاء فوز العناني نتيجة إجماع واسع على برنامجه الانتخابي، الذي يعكس خبرته الكبيرة في إدارة ملفات الثقافة والتراث، حيث اعتبرت الدول الأعضاء أن حصوله على عدد قياسي من الأصوات يمثل دعمًا استثنائيًا لرؤيته المستقبلية للمنظمة.

ردود فعل دولية داعمة

وحظي انتخاب العناني بترحيب دولي كبير، نظرًا لامتلاكه رؤية واضحة لتعزيز دور اليونسكو عالميًا في قطاعات التعليم والعلوم والثقافة، وهو ما اعتبرته الدول الأعضاء مؤشرًا قويًا على الثقة في قدرته على قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة، ودفعها نحو مزيد من التأثير الدولي.