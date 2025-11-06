نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هانسي فليك يدرس الرحيل عن برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يعيش نادي برشلونة أجواء غير مستقرة هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، إذ يعاني الفريق من تراجع واضح في المستوى وتذبذب في النتائج، في وقت تتزايد فيه التوترات داخل غرفة الملابس وبين الجهاز الفني بقيادة الألماني هانسي فليك وبعض عناصر الفريق.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الإسباني سلفادور سوستريس في صحيفة ABC، فإن المدرب الألماني أبلغ مساعديه بنيّته مغادرة برشلونة بنهاية الموسم الجاري، قبل عام من انتهاء عقده، نتيجة شعوره بالإحباط من الوضع الحالي داخل النادي.

وقال سوستريس إن فليك يشعر بأن سلطته داخل الفريق بدأت تتراجع، وأن هناك تضاربًا في الرؤى داخل النادي حول كيفية التعامل مع بعض اللاعبين، وخصوصًا النجم الشاب لامين يامال. وأوضح أن فليك يؤمن بالانضباط الصارم، على غرار ما كان يفعله لويس إنريكي في فترته مع برشلونة، في حين ترى إدارة النادي أن من الأفضل «احتواء» اللاعبين الشباب والتعامل معهم بمرونة أكبر.

وأضاف سوستريس أن إدارة برشلونة تغضّ الطرف عن بعض تصرفات يامال خارج الملعب، مثل خروجه المتكرر في ساعات متأخرة من الليل، وسفره في رحلات قصيرة، وقيادته لعربة الغولف دون ترخيص، مشيرًا إلى أن النادي يسمح له بامتيازات خاصة مثل تقديم الطعام له على الطاولة في مرافق النادي، في محاولة لتخفيف الضغط النفسي عليه باعتباره لاعبًا شابًا يتعامل مع شهرة مبكرة.

ورغم ذلك، تؤكد بعض المصادر القريبة من الإدارة الكتالونية أن العلاقة بين فليك والنادي «جيدة» وأن الأخبار عن أزمة داخلية «مبالغ فيها»، مشيرة إلى أن الفريق يحاول الحفاظ على أجواء هادئة داخل غرفة الملابس وعدم إثارة مزيد من الجدل في فترة حساسة من الموسم.

لكن واقع الأداء الميداني والتقارير المتواترة من الصحافة الإسبانية يشيران إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تطورات مهمة بشأن مستقبل فليك في برشلونة، خاصة إذا استمر الفريق في نتائجه المتذبذبة وفشل في المنافسة على الألقاب.

