الاحتلال يواصل التوغّل في سوريا

الاحتلال يواصل التوغّل في سورياتوغلت قوة من الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية رويحينة، بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن قوة من الاحتلال، تتألف من أربع آليات عسكرية، توغلت في القرية وأقامت حاجزًا مؤقتًا وسطها، ثم انسحبت.

وكان الاحتلال توغل، أمس الأربعاء، في القنيطرة الشرقية ومنع عمال المقالع والكسارات من الوصول إلى مواقع عملهم، كما توغل في قرية "معرية" التي تقع في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا.

ويواصل الاحتلال اعتداءاته على الأراضي السورية، في خرق لاتفاقية فصل القوات لعام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.