العالم اليوم - مصادر: رئيس المخابرات المصرية بحث مع الفرنسيين تطورات لبنان

انتم الان تتابعون خبر مصادر: رئيس المخابرات المصرية بحث مع الفرنسيين تطورات لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 8 نوفمبر 2025 05:16 مساءً - كشفت مصادر مطلعة، أن مدير المخابرات العامة المصرية الوزير حسن محمود رشاد، التقى قبل أيام مسؤولين فرنسيين في إطار بحث التطورات المتعلقة بالملف اللبناني.

وأوضحت المصادر لـ"دوت الخليج" أن مصر مستمرة في مساعيها الدبلوماسية لدعم لبنان.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، التقى الرئيس اللبناني، جوزيف عون بمدير المخابرات العامة المصرية وبحثا الأوضاع العامة في المنطقة، ولا سيما في الجنوب والوضع في غزة.

وأعرب الوزير رشاد عن استعداد بلاده للمساعدة في تثبيت الاستقرار في الجنوب وإنهاء الاضطرابات الأمنية، مجددا تأكيد دعم مصر الدائم للبنان.

في سياق متصل، قالت المصادر إنه من المتوقع أن يوضح حزب الله موقفه للجانب المصري، بعد انزعاج القاهرة من البيان الأخير الذي أصدره الحزب، والموجه للرؤساء الثلاثة في لبنان.