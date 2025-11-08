نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا ترفع التجميد عن أصول الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، مرسوما رئاسيا يقضي برفع تجميد الأصول المفروض على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.

وبحسب نص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية التركية، جاء القرار استنادًا إلى التحديثات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن قوائم العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وما تضمنته من تعديلات تتعلق بالأشخاص المشمولين سابقا بتجميد الأصول.

ويأتي القرار التركي بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رفع العقوبات رسميا عن الشرع وخطاب، وذلك في أعقاب تصويت مجلس الأمن الدولي، الخميس، لصالح شطب اسميهما من قوائم العقوبات الأممية، حيث حظي مشروع القرار الذي صاغته واشنطن، بتأييد 14 دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

من جانبه، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم إن التكتل سيتخذ خطوة مماثلة، موضحا أن قرار مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته سينعكس مباشرة على الإجراءات التي سيعتمدها الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودولا أخرى رفعت معظم العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.