نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تحذر الاحتلال: نحمله مسؤولية التصعيد في رفح وتدعو لتدخل عاجل من الوسطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عاجل مساء اليوم، أنها تحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي اشتباك أو التحام ميداني مع مقاتليها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت الكتائب أن مقاتليها يدافعون عن أنفسهم داخل مناطق تقع تحت سيطرة الاحتلال، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقوّض جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

بيان القسام: الاحتلال يتحمل المسؤولية

وجاء في نص بيان كتائب القسام:

“الاحتلال يتحمّل المسؤولية عن الالتحام مع مقاتلينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته.”

“نضع الوسطاء أمام مسؤولياتهم، وعليهم إيجاد حل لضمان استمرار وقف إطلاق النار وعدم تذرّع العدو بحجج واهية لخرقه.”

ظروف معقدة لعمليات استخراج الجثث

وأضاف البيان أن عملية استخراج الجثث خلال المرحلة الماضية تمت في ظروف معقدة وصعبة للغاية، مشيرة إلى أن المقاتلين التزموا بما هو مطلوب رغم العقبات الكبيرة في الميدان.

وأكدت الكتائب أن استكمال عملية استخراج ما تبقى من الجثث يتطلب توفير طواقم فنية ومعدات خاصة لمواصلة العمل بأمان.

وشددت كتائب القسام على أن استمرار الوضع الحالي في رفح يستدعي تدخلًا فوريًا من الوسطاء لضمان حماية اتفاق وقف إطلاق النار، والسماح للفرق الميدانية بالوصول إلى المناطق المتضررة لاستكمال مهامها الإنسانية والفنية.