العالم اليوم - مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق فيلم الحج "على خطى ابن بطوطة"

انتم الان تتابعون خبر مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق فيلم الحج "على خطى ابن بطوطة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 04:21 مساءً - أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة العرض الأول بالرياض لفيلم "أعظم الرحلات.. الحج إلى مكة: على خطى ابن بطوطة"، حيث حظي الفيلم الوثائقي التاريخي بإشادات كبيرة من المتابعين، والدارسين والباحثين، حيث كان الفيلم قد حقق أصداء عالمية مع عرضه بدور السينما ذات الشاشات الكبيرة في العالم.

وذكرت مكتبة الملك عبد العزيز، في بيان وصل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الإثنين، أن فيلم "ابن بطوطة" يربط بين الماضي والحاضر، حيث يعرض مشاهد لشعائر الحج في العصر الحديث، فضلا عن إبراز الجهود العظيمة التي تبذلها المملكة لعمارة الحرمين الشريفين، وتوفير جميع وسائل اليسر والراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وشارك في هذا العمل أكثر من 2000 شخص من 24 دولة، حيث تم استلهام رحلة ابن بطوطة إلى مكة المكرمة خلال القرن 14 الميلادي كخلفية تاريخية للفيلم، وأبرزت مضامين الفيلم أبعاده كرسالة للسلام والتسامح.

ويتناول الفيلم فريضة الحج ومناسكه، وقامت على إنتاجه شركة عالمية متخصصة في مجال إنتاج الأفلام الوثائقية وتصويرها، ويتم عرضه بنظام عرض الشاشة العملاقة بدرجة فائقة الجودة للصوت والصورة، (IMAX) وقد تم تصوير مسيرة الحجاج ودخولهم لمكة المكرمة جوا وبحرا وبرا، وتبلغ مدة الفيلم 45 دقيقة.

وكان الفيلم - وهو من إنتاج المكتبة - قد عرض من قبل في عدد من العواصم العالمية حيث عُرض في نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة وجاكرتا ودبي، وحاز على ثلاث جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس، وتمت ترجمة الفيلم لعدد من اللغات العالمية، منها الفرنسية والروسية والتركية إلى جانب اللغة الإنجليزية والعربية.

وتعمل المكتبة على عرض مقتنياتها التراثية النادرة أمام الجمهور، خاصة حين يتعلق الأمر بفريضة الحج، وإبراز اهتمامها الكبير بالتعريف بها، وبالحرمين الشريفين في مكة المكرمة التي يوجد بها أول بيت وضع للناس، وفي المدينة المنورة حيث مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين المسجد النبوي الشريف.

وتحتفظ المكتبة بمجموعات من الصور التاريخية التي لم يتم نشرها من قبل، ومن أبرزها: مجموعات عن المملكة والوطن العربي بشكل عام، من بينها أول وأشهر مجموعة قام بتصويرها اللواء محمد صادق باشا التي تضم صورة عالمية عن الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، والتي لا يوجد منها سوى ثلاث نسخ في العالم.

كما يتوافر لديها 365 صورة مع أصولها لم تنشر من قبل للحرمين الشريفين، قام بتصويرها المصور العالمي المصري أحمد باشا حلمي، الذي كلف من قبل الملك فاروق بتصوير الحرمين الشريفين أثناء دخول الملك عبدالعزيز مكة والمدينة، بالإضافة إلى مجموعة ألبومات تصور خط سكك حديد الحجاز وبعض مناطق المملكة.