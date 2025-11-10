العالم اليوم - مسؤول أميركي يدعو لبنان لإنهاء نفوذ إيران "الخبيث"

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أميركي يدعو لبنان لإنهاء نفوذ إيران "الخبيث" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:22 مساءً - دعا وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي من بيروت الإثنين اللبنانيين إلى "إنهاء نفوذ إيران الخبيث" عبر حزب الله، مؤكدا أن بلاده "جادة للغاية" في قطع مصادر تمويل الحزب من داعمته طهران.

وفي مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس في مقر السفارة الأميركية، قال هيرلي بعيد لقائه مسؤولين لبنانيين: "نعتقد أن مفتاح استعادة الشعب اللبناني لبلده يكمن في إنهاء النفوذ الإيراني الخبيث من خلال حزب الله".

وأكد أن الإدارة الأميركية الحالية "جادة للغاية في قطع تمويل إيران" التي تقدر الخزانة نقلها أكثر من مليار دولار منذ مطلع العام إلى الحزب.

إسرائيل تهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وشرقه

هذا وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية، الإثنين، استهدفت مواقع لحزب الله الموالي لإيران في جنوب لبنان وشرقه.

وأفادت وزارة الصحة في بيروت بأن غارة جوية استهدفت سيارة جنوب مدينة صيدا الساحلية، مما أسفر عن مقتل شخص.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بوقوع غارات إسرائيلية مختلفة في أنحاء جنوب لبنان، حيث سمعت انفجارات قوية في المناطق المستهدفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "بنية حزب الله الإرهابية"، بما في ذلك مواقع في النبطية ووادي البقاع كانت تُستخدم لإنتاج الأسلحة وتخزينها وإطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن عدد القتلى بلغ قرابة 300 شخص، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن 100 من هؤلاء القتلى كانوا من المدنيين. في حين لم يعلن حزب الله عن أي أرقام تخص خسائره.

وتحتاج الحكومة في بيروت إلى تنفيذ عملية نزع سلاح حزب الله، وهي العملية التي اقترحتها الولايات المتحدة ووافق عليها مجلس الوزراء اللبناني، غير أن حزب الله يرفض تسليم سلاحه.