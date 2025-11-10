العالم اليوم - هانيبال القذافي في أول ظهور عقب الإفراج عليه في لبنان

انتم الان تتابعون خبر هانيبال القذافي في أول ظهور عقب الإفراج عليه في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:22 مساءً - أفرجت السلطات اللبنانية، الإثنين، عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بعد نحو عشر سنوات من توقيفه، وذلك عقب دفع كفالة مالية بلغت 900 ألف دولار، وفق ما أفاد محاميه لوكالة "فرانس برس".

وأبلغ شربل ميلاد خوري أحد أفراد فريق الدفاع عن هانيبال، وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، أنه تم إطلاق سراح القذافي الابن مساء الإثنين، بعد الانتهاء من الأوراق اللازمة.

كما أكد مسؤولان أمنيان، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أنه تم إطلاق سراح نجل القذافي.

وجاءت عملية إطلاق سراح القذافي بعد أيام من رفع السلطات اللبنانية حظر السفر عنه وتخفيض مبلغ الكفالة، في تمهيد للطريق أمام إطلاق سراحه.

وكان المحقق العدلي في لبنان وافق في 17 أكتوبر على إخلاء سبيل هانيبال القذافي (49 عاما) مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي، ليخفّض القضاء اللبناني بعد ذلك الكفالة إلى حوالى 900 ألف دولار.

وسيغادر هانيبال القذافي لبنان إلى جهة ستبقى "سرية" بحسب محاميه. ويحمل القذافي جواز سفر ليبيا.

واحتجز هانيبال القذافي في لبنان لمدة 10 سنوات من دون محاكمة، وكانت بيروت تطالبه بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من المرافقين له في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.

ورغم أن هانيبال كان رضيعا (عمر 2 سنوات) وقت الحادثة، إلا أن السلطات اللبنانية احتجزته دون محاكمة فعلية لسنوات، مما أثار انتقادات دولية.